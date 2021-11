Yidda Eslava y su ‘desgarrador’ llanto en Instagram por Julián Zucchi: “Me ha dicho que ya no quiere estar conmigo”

¿Le mandó una indirecta sin anestesia? Desde hace unos días atrás, el nombre de Yidda Eslava ha estado involucrado en el ojo de la tormenta, tras su confesión que ella y su hijo fueron diagnosticados con autismo a inicios de este año. Sin embargo, nuevamente su nombre viene siendo tendencia en las redes sociales, al lanzar un comentario sobre su aún esposo Julián Zucchi.

Y es que, Yidda Eslava es muy activa en redes sociales y un comentario sobre su relación con su esposo Julián Zucchi ha sido muy comentado y criticado en redes sociales. “Bueno compadres y comadres, ¿cómo están? Estoy con esta cara porque, el señor Zucchi me ha dicho que ya no quiere estar conmigo, que ya no me ama”, expresó Yiddá Eslava. Inmediatamente el papá de sus hijos respondió consternado: “¿Cuándo dije eso?”, negando la acusación de la actriz.

“Me dijiste ‘ya no voy a seguir saliendo en tus historias moviendo el cu**, ya basta”, agregó Yidda Eslava ante la mirada atónita de su pareja. ¿Será que estamos hablando de una nueva ruptura sentimental? Solo el tiempo lo dirá.

