Yiddá Eslava sufre descompensación y se desmaya en los brazos de Julián Zucchi

La exchica reality Yiddá Eslava causó preocupación en sus seguidores luego de sufrir una descompensación lo que la llevó a desmayarse cuando estaba al interior de su departamento. Su esposo Julián Zucchi reaccionó inmediatamente y la ayudó.

A través de su cuenta de Instagram, la también influencer reveló lo que realmente le pasó y el diagnóstico a raíz de los síntomas que ha sufrido desde hace años.

“Durante muchos años desde niña no supe que tenía, me mareaba mucho en los autos, y no podía girar, ya que empezaba a sentirme mal… Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré de que sufría de migraña vestibular”, escribió.

Según señaló Yiddá, es relevante que su familia sepa de los mareos constantes que tiene para que sepan lo que tienen que hacer ante esas circunstancias.

“Llegar a un diagnóstico fue lo más importante, ya que no solo yo, sino mi familia sabe qué hacer cuando me dan estos episodios. La salud es muy importante y más cuando tienes hijos que dependen de ti”, señaló.

Eslava no desaprovechó la oportunidad de agradecer al argentino Julián Zucchi por estar a su lado en estos momentos y que, a pesar de ponerse nerviosos con sus desmayos, tiene noción de cómo actuará.

“Gracias mi amor Julian Zucchi que a pesar de ser un poco nervioso sabe qué hacer en esta situación”, agregó.

JULIÁN Y YIDDÁ PROTAGONIZARÁN PELÍCULA

“Sí, mi amor”, la película que protagonizaron Yiddá Eslava y Julián Zucchi en 2020, con más de 700 mil espectadores, fue una de las cintas más taquilleras de inicios del año pasado, hasta que la pandemia cortó de improviso su exitosa exhibición en las salas del Perú.

A pesar de lo sucedido, la popular pareja, que también es productora de la cinta decidió apostar por una segunda parte. La secuela de la exitosa comedia se llama “¿Nos casamos? Sí, mi amor” y esta vez, el personaje principal de la cinta decide dar el siguiente paso en su relación amorosa con su amada y decide pedirla en matrimonio.