Yiddá Eslava usó sus redes sociales para comentarles a sus seguidores que esta semana sufrió una fuerte descompensación. Según la también actriz, se desmayó hasta en ocho oportunidades y tuvo que acudir a un centro de salud para realizarse estudios y ver qué le sucede a su cuerpo.

“El jueves al mediodía tuve una pequeña cólera pero creo que también se me acumularon las situaciones que me venían pasando estos días. Yo tengo una condición que se llama migraña vestibular y me da mareos. Yo ya sabía que me iba desmayar y me pasó que me desmayé, pero algo fue distinto esta vez”, indicó a través de sus historias de Instagram.

Yiddá Eslava también mostró imágenes de las cámaras de seguridad de su casa, donde se observa el preciso instante en el que se descompensó y cayó al suelo, siendo ayudada por su esposo Julián Zucchi y su colaboradora del hogar.

“Las imágenes son fuertes pero me terminé desmayando como ocho veces”, indicó la actriz.

¿QUÉ PASÓ CON YIDDÁ ESLAVA?

Según comentó, la baja en su salud se debió a una combinación de estrés, deshidratación y una cólera reciente, factores que se sumaron a su migraña vestibular. “Tengo una semana de tratamiento con unas pastillas especiales para mi condición de migraña”, acotó.

En ese sentido, Yiddá Eslava explicó que tiene que seguir una dieta especial y quitarse la cafeína y los chocolates. “Ya estoy mejor pero tengo que hacerme estudios a ver qué me pasa”, concluyó.

Yiddá Eslava compartió imágenes del preciso instante en el que se desmayó. Por suerte, estaba con su esposo, Julián Zucchi.

