¿QUÉ PASÓ? Yiddá Eslava y Julián Zucchi fueron los invitados especiales del programa ‘América Hoy’ para hablar de su fortalecida relación sentimental tras más de 9 años juntos. Sin embargo, el argentino anunció que está separado de la exchica reality y los conductores del magazine quedaron sorprendidos.

Ni bien fue presentado por Ethel Pozo, Julián Zucchi precisó que están en el set de América Televisión solo por un motivo: promocionar su película

“En realidad nosotros tenemos que promocionar la película, pero en realidad estamos separados. Uno puede tener una buena relación con su expareja y madre de sus hijos...”, dijo dejando sorprendidos a los conductores del programa matutino.

Ethel Pozo reaccionó inmediatamente y pidió que no se jueguen con ese tipo de bromas. “No digas eso, una más ya no aguanto este año. No te juegues con eso que sabes que soy bien emotiva y lloro”, recalcó.

En medio de las risas, Yiddá Eslava quiso seguir con la supuesta separación de Julián, pero no pudo. “Yo voy a decir una cosa, ay no puedo... soy muy burlona, hablando en serio, ¿hoy qué día es? Ya pues, no seas monse”, señaló.

Julián y Yiddá juegan broma del 'Día de los Inocentes' https://www.americatv.com.pe/noticias/

Pero todo se trataba de una broma por el Día de los Inocentes. El argentino habló al respecto y aclaró el tema. “Antes de entrar le digo a Yiddá ‘hagamos una broma por el Día de los Inocentes’ y así es como nos divertimos, por eso no entramos en costumbre porque somos como niños”, volvió a precisar

YIDDÁ DESTACA QUE ASISTEN A TERAPIA DE PAREJA

Tras la broma que hizo con Julián Zucchi, su pareja y padre de sus dos hijos, Yiddá Eslava aclaró que el amor es un constante aprendizaje y que por ello asisten a terapia de pareja.

“Es difícil ah, nosotros anunciamos hace varios meses que estamos en terapia de pareja porque la gente cree que uno se levanta tipo novel ‘qué hermoso, el amanecer, mi amor, mi vida’, pues no”, sentenció.