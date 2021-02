HIZO QUE SE PELEARÁN. Tony Succar y Mauri Stern protagonizaron un tenso momento en Yo Soy por la implementación del Autotune. Finalmente lograron solucionar sus problemas y el software se terminó empleando en la presentación del imitador de Bad Bunny. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este procesador de audios.

“No puedes llegar a sonar como él [Bad Bunny] sin esta herramienta”, le dijo Tony Succar al imitador del exitosos cantante de trap. El jurado de Yo Soy tiene razón, el Autotune es un software de afinación de voz y de sonidos instrumentales que utilizan todos los artistas, es más evidente en géneros como el trap o el reggaeton.

Esta herramienta ajusta las melodías para armonizarlas. Fue creada en 1997 por el ingeniero estadounidense Any Hildebrant y empleada por primera vez, un año después, por la cantante Cher para su canción Believe. Sin embargo, ella lo empleó para generar distorsión vocal.

Así como Cher, otros artistas lo emplean de manera creativa para que sus canciones incluyan otro tipo de sonidos que la voz humana no puede lograr. Por ejemplo, The Black Eyed Peas logra divertidos efectos en temas como Boom Boom Pow o Lady Gaga en canciones como Just Dance.

La polémica con los artistas urbanos como Maluma o Bad Bunny es que incorporan el Auto-tune en todas sus canciones. Críticos del género consideran que así logran ocultar las falencias de sus verdadera voces. Incluso, lo utilizan en conciertos en vivo.

“Para mí es cuando yo tocó timbal, sin eso no es posible tocar mi música. Me emocionaste porque es como cuando yo tengo un instrumento donde me puedo sentir bien y puedo dar todo lo que doy”, comentó Tony Succar sobre el uso del Auto-tune en la presentación de Bad Bunny.