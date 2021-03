Luego que César Osorio, imitador de Axl Rose, acusó al jurado de “Yo Soy” de tener favoritismo con Carlos Burga (José José). El cantante peruano decidió dar su descargo al respecto en la reciente edición del programa de Latina.

En su pronunciamiento, el imitador de José José señaló que los comentarios de César Osorio generó que algunos cibernautas lo atacaran en redes sociales y ello afectó a su familia.

“Todo lo que el jurado me ha dicho me ayuda a sacar muchas cosas adelante. A veces la gente solo quiere ver un show y no sabe lo que hay detrás de uno. Tenemos una familia empujándonos siempre, llevándonos adelante y que también termina siendo afectada por muchas cosas que la gente pone en las redes, pero aquí vamos”, expresó Carlos Burga en la reciente edición de “Yo Soy”.

“Quiero agradecer porque me han ayudado a levantarme más fuerte y hacer que le haya robado una sonrisa al ‘Príncipe de la canción’ que está arriba”, añadió.

Por su parte, Mauri Stern decidió dirigirse a los críticos del imitador de José José para que “trabajen en sus sueños”.

“Lo hiciste tú solo y con el amor de tu familia. Te voy a decir una cosa, tú mantente en tu camino porque es muy fácil verte desde afuera y decir cualquier cosa. Que cada quien haga su trabajo”, sentenció el exintegrante de Magneto.

Es muy fácil hablar, pero el que habla debe hacer su trabajo como lo haces tú... Los que critican allá afuera son los que no han logrado lo que tú has logrado”, agregó.

