Las declaraciones de Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati en ‘Yo Soy’ durante el año 2019, siguen dando que hablar. Esta vez, imitadores de Enrique Bunbury, Fito Páez y Calamaro se unieron a las protestas que indicaban que el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”.

Hace unos días, Miguel Samamé realizó una transmisión en vivo donde habla de las supuestas condiciones que enfrentan los participantes de Yo Soy. “No me he presentado al programa porque me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”, mencionó el cantante.

Carloman Fidel, imitador de Enrique Bunbury y ganador de Yo soy, grandes batallas 2020:

“Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, escribió.

Yo Soy: imitadores de Enrique Bunbury, Fito Páez y Calamaro respaldan acusaciones de Miguel Samamé

Francisco Chávez, imitador de ‘Andrés Calamaro’

“Jamás le he pedido nada a #YoSoy. Sin embargo, lo que dice mi amigo Miguel A. Samame es verdad. ¡Tiene todo mi respaldo! ¡Basta de falsos rumores! Y de paso, creo que en estos tiempos difíciles no se debería jugar a destruir a la gente que va al programa arriesgando años de trabajo y salud”, comentó.

Kris Príncipe, imitador de Fito Páez

“¡Suscribo! Cuando entré al programa, muchos amigos se arañaron y alejaron y yo puse el pecho, consecuente con una decisión que sabía que, para bien o para mal, me cambiaría la vida, miento, no lo sabía, pero así fue... Pero, sobre todo, creyendo en lo que hacía. Tenía, tengo y tendré una carrera”

JOSÉ JOSÉ EN CONTRA DE SAMAMÉ

Carlos Burga, imitador de José José en Yo Soy Grandes Batallas, respondió a Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati en el reality de canto en 2018, al decir que “el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”.

“La retribución es la oportunidad que nosotros tenemos para mostrarnos. En este caso, gracias a la producción de Rayo en la botella, ha servido de plataforma para muchos cantantes”, dijo en una entrevista a La República.