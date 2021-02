FUERTE DENUNCIA. César Osorio, imitador de Axl Rose en Yo Soy, lanzó una fuerte denuncia en sus redes sociales, tras ser eliminado del reality de canto en una competencia con Carlos Burga, quien personifica a José José.

El músico aseguró que perdió y no llegó ni a un empate porque no estuvo de jurado Katia Palma. “Yo lo he escuchado desafinar 50 millones de veces, irse del tiempo, no tener resistencia... hizo una presentación súper mala con Andrea Bocelli y a pesar de eso, el jurado se paró, lo aplaudió y no dijo nada”, indicó en un en vivo vía Facebook.

En ese sentido, dice que se atrevió a retarlo porque era desafinado pero le cortaron el micro. “Puede venir Celine Dion al lado de Burga y no la van a dejar pasar a Celine Dion”, acotó.

“El peruano no es cojudo, la gente se da cuenta del favoritismo y no por mí, por muchas veces. Con lo descarados que han podido ser a la hora de no decirle las cosas a ciertas personas, eso está mal”, agregó Axl Rose de Yo Soy.

Al respecto, dijo que respeta mucho a Mauri Stern por su sinceridad, pero a veces ‘se le pasa la mano’ y llega a ofender al artista.

YO SOY NO LE DIO DE COMER

César Osorio también le respondió a las personas que lo critican por hacer fuertes acusaciones contra el reality, ya que el programa ‘le dio de comer’. “Disculpen pero mi mami me dio de comer cuando era chiquito y empecé a trabajar a los 17 años, yo mismo me pagaba mis cosas. A mí Yo Soy no me dio de comer, me ayudó en algún momento, no voy a ser mezquino, es una plataforma...”, aseguró el cantante.

En ese sentido, ‘Axl Rose’ contó que en una oportunidad le dijo al los productores del programa que quería recibir un sueldo por participar. “No quiero estar sentado ahí desde la mañana hasta la noche, no me dan movilidad, no me dan mi comida, no me pagaban, antes ni siquiera ponían tu franja abajo de las redes sociales”, denunció. “Al menos deberían dar buena publicidad”, agregó.

DE DEFIENDE

Horas después, César Osorio volvió a usar su cuenta de Facebook para hacer aclaración a sus críticos, ya que recibió varios mensajes de ataques. “La gente que me dió de comer, dice... que buena. A mí me dió de comer mi madre y mi padre, luego me dió de comer la ardua chamba con mi hermano y la banda Agi-tc antes de usar. No se me equivoquen, Haters”, escribió junto a la publicidad de un concierto virtual.

