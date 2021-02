El imitador de Axl Rose regresó a “Yo Soy” después de 8 años de haber alcanzado la gloria en el programa de imitaciones. César Osorio volvió al espacio de Latina para retar al ‘José José peruano’ y sorprendió al nuevo jurado con su potente energía en el escenario. Sus cualidades estaba intactas.

Para su presentación, el imitador de Axl Rose interpretó el tema “You could be mine” y confesó que su regreso se debió a la crisis económica que viven los artistas en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Me motiva volver (al programa) por la dificultad económica y la dificultad que enfrenta el medio artístico. A mis 40 años no pienso dejar la música”, expresó el artista.

“No me interesa ganar, solo me interesa ser mejor que el yo de antes. No me interesa ser mejor que mis otros compañeros del programa porque cada uno es bueno con lo que hace. Creo que cada uno tiene lo que merece”, añadió.

Pese a su buena interpretación de “You could be mine”, el cantante César Osorio no pudo contra el talento del imitador de José José, quien sí pudo quedarse en el espacio de Latina.

Imitador de Axl Rose regresó a “Yo Soy”

VIDEO RECOMENDADO

El rap los salvó de las malas mañas, conocieron a J. Balvin y ahora quieren acharlar La Victoria con su arte