La edición del lunes de ‘Andrea’ tuvo como protagonistas a la imitadora de Ruth Karina de ‘Yo Soy’ , Angie Gonzales, y a la familia del también participante del reality de Latina que emulaba al cantante ‘Vico C’ y que lamentablemente falleció tras una dura batalla contra la leucemia.

La familia de Ricardo Aguilar acudió al programa de Andrea Llosa para salir de dudas y saber la verdad: Si la hija de Angie era o no la hija del fallecido artista, quien murió sin conocer que su expareja estaba embarazada.

Durante el reality, tanto la hermana como los padres del imitador de ‘Vico C’ tildaron a Angie Gonzáles de hacerle mucho daño a Ricardo y de ser una interesada, ya que cuando él cayó enfermo ella terminó con él y lo dejó solo en su lucha contra esa terrible enfermedad. Incluso, indicaron que mientras el exparticipante de ‘Yo Soy’ se encontraba en España sometiéndose a un tratamiento que le permita superar el cáncer, le pagó unos pasajes para que viajara a la ‘Madre Patria’, pero ella nunca tomó el avión y solo dijo que ‘ya no quería ir’.

Imitadora de Ruth Karina de 'Yo Soy' y su mentira al descubierto en el programa de Andrea Llosa | Trome | Video: ATV

Angie Gonzales se defendió y en todo momento insistió que la hija de nueve meses que ella tenía era fruto de su amor con Ricardo y se justificó que no le dijo nada porque “estaba asustada”.

La familia del imitador de ‘Vico C’ solo quería salir de dudas, pero también tenía la esperanza de que la niña era el legado que había dejado su hijo, pero cuando Andrea Llosa leyó los resultados de ADN, su mundo se derrumbó: La bebé no era su hija.

Imitadora de Ruth Karina le hace creer a la familia de su expareja fallecida que la hija que ella tiene es de él, pero todo era mentira

Los padres del joven se sometieron a la prueba, al igual que Angie y la pequeña. “No son los abuelos. Ningún hijo biológico. No coincide nada, ellos no son”, dijo Andrea lamentando la noticia.

Inmediatamente, la mamá de Ricardo entró en crisis y revivió el dolor de haber perdido a su único hijo varón. “Mi corazón me lo decía. Me engañaste a pesar que yo te rogué y te supliqué que ayudaras a mi hijo. Yo te suplicaba llorando que estés al lado de mi hijo, porque yo sé que si tú lo hubieras apoyado desde que tuvo su enfermedad, él estuviera acá un poco más de tiempo, por qué es tan mala esta chica, por qué”.

Imitadora de Ruth Karina le hace creer a la familia de su expareja fallecida que la hija que ella tiene es de él, pero todo era mentira

“Yo quería en mi corazón que esa bebé fuera mi sobrina, lo deseaba. No puedo creer”, lloró la hermana de impotencia.

Andrea Llosa lamentó la noticia y recriminó a la imitadora de ‘Yo Soy’ por haber mentido.

“Qué triste final y qué decepción. Por qué llegar a esto, Por qué no decir la verdad. Lo que acabas de hacer ahorita es revivir un dolor. La tristeza profunda. Tú eres mamá, ¿sabes lo que la señora debe estar sufriendo en este momento? ¿Por qué no dijiste que no sabías? Te pregunté desde el inicio, en el medio del programa y al final, por qué”, sostuvo Andrea.

La imitadora de Ruth Karina justificó su mentira indicando que ella estuvo íntimamente con Ricardo, pero la familia descubrió que ella le había sido infiel con otro hombre en Iquitos y con quien habría estado antes de regresar con el artista.





IMITADOR LUCHÓ CONTRA LA LEUCEMIA

Ricardo Aguilar participó en ‘Yo Soy’ en el 2028 y fue uno de los favoritos del reality. Aquí conoció a Angie Gonzáles, de quien se enamoró perdidamente. Cuando al imitador de Vico C le detectan que sufre de Leucemia, la joven artista lo apoyó en un primer momento, incluso salió en la TV pidiendo ayuda para su pareja. Sin embargo, la integrante del programa de Latina se alejó de él causándole un gran dolor a Ricardo.

Según narró la hermana del artista, la imitadora de Ruth Karina le comunicó a la familia que ya no quería estar con su familiar y decidió irse a Iquitos, donde supuestamente inició una relación sentimental con otro hombre.

Posteriormente, Ricardo viaja a España para seguir un tratamiento que le permita curarse de la agresiva enfermedad que padecía y estando en la Madre Patria, este le rogó a Angie para que esté con él. Ella aceptó, según indicó el familiar del joven en ‘Andrea’, porque él le consiguió shows en el país europeo.