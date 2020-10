Ytalo Faijó, el imitador de Joe Arroyo en ‘Yo soy’, venció al coronavirus y ayer abandonó la clínica donde estuvo internado al tener los pulmones comprometidos.

“Ayer me dieron de alta, ha sido un milagro de Dios haber vencido esta terrible enfermedad, he vuelto a nacer. Les pido a todos que se cuiden y no lo tomen como un juego”, dijo.

¿Cuánto tiempo estuviste internado?

Por 45 días, tuve el 83 por ciento de los pulmones comprometidos. Estoy muy agradecido con el personal médico de la clínica Maison de Santé de Lima.