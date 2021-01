La presencia del exmagneto Mauri Stern en ‘Yo Soy’ ha generado gran tensión entre los miembros del jurado y los integrantes del reality. En la edición de las batallas del sábado nuevamente se produjo un cruce de opiniones entre el mexicano y Katia Palma por los duros comentarios que tuvo el cantante en contra del imitador de Manuel Mijares, pero lo más evidente fue la incomodidad de Maricarmen Marín por la forma en que el mexicano se expresó del participante.

“Lo siento. Aquí no. No te vi Mijares, físicamente no. Me va a dar una sorpresa porque va a sonar a Mijares porque no se parece nada. No te veo Mijares, no te pareces a Mijares y luego empiezas a cantar y digo ‘wooooow’ no estás lejísimos. Es otro tono, otro color. Estás muy lejos hermano, no te puedo ayudar. Mejor me quedo con este sabor hermoso que acabo de vivir”, dijo Mauri Stern en su crítica al imitador del artista mexicano.

Durante su intervención, Maricarmen Marín volteó a mirar con sorpresa a Mauri Stern y en cierto momento se mostró incómoda y hasta se tomó el rostro en el que se pudo notar que no estaba de acuerdo con sus comentarios. En redes sociales notaron este momento e incluso muchos comentaron que la ‘Dulce princesita’ no soporta al exintegrante de Magneto.

Posteriormente, Katia Palma salió en defensa de su ahijado y hasta bromeó con Mauri respecto a sus ácidos comentarios contra el imitador de Manuel Mijares.

“Ahijado, tú tranquilo, más tarde te vamos a pasar el huevo para que no te quedes asustados por esos comentarios. Yo aposté por ti y desde la primera vez que te vi hasta ahora, para mí, sí has mejorado un montón y vas por el camino del personaje”, sostuvo Katia.

Inmediatamente, Mauri Stern se comentó a reír e intervino contando una anécdota sobre su mamá y su apoyo cuando llevó clases de karate y le dieron una paliza, “pero ella me decía que vas a ser un gran karateca, así tal cual, es la mamá”, agregó.

En ese momento, las cámaras poncharon el rostro de Maricarmen y fue más que evidente que no estaba de acuerdo con nada de lo que decía el mexicano.

“Mañana te voy a traer una bolsa de chupetes para que no te quedes con este mal sabor”, replicó Katia en Yo Soy.

Finalmente, el imitador de Mijares no logró pasar la prueba, pues fue superado por el personaje de Django.