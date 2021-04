Lita Pezo, ‘La Pantojita’ de “Yo Soy”, dio positivo a coronavirus (COVID-19). La cantante peruana se encuentra estable y recuperándose en su domicilio del distrito de Puente Piedra, según reveló su padre en comunicación con este medio.

“Ella está estable y fuera de peligro. Gracias a Dios está con un médico particular en casa”, señaló Edinson Pezo Ruíz en comunicación telefónica.

“Al inicio le dio dolores de cabeza y malestar en el cuerpo, pero era algo leve. Ya con los días, ella fue mejorando”, añadió el padre de ‘La Pantojita’.

Por otro lado, el señor Edinson Pezo señaló que no estaba enterado que los colegas de su hija estaban solicitando apoyo económico a través de las redes sociales.

“Voy a ser sincero en ese punto. De manera oficial, nosotros no hemos pedido ayuda. Mi familia y Lita no hemos pedido apoyo”, explicó.

“Yo quiero pensar que es por un tema de solidaridad y de momento ellos han convocado el apoyo de los seguidores de mi hija”, concluyó.

MIKE BRAVO ARREMETE CONTRA MUJERES AL MANDO

Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en Yo Soy, arremetió contra la producción de Mujeres al mando por no difundir una nota en la que pedía ayuda para una tía, que se había contagiado de COVID-19 y que, finalmente, falleció. Según el cantante, le confirmaron que el reporte periodístico sería emitido, pero esto nunca sucedió.

El imitador contó que el último miércoles 31 de marzo aparecería en el programa de Latina un pedido de ayuda sobre la salud de su familiar, pero esto nunca sucedió, así que decidió dejarle un mensaje a Maricarmen Marín, una de las conductoras de Mujeres al mando, a través de su cuenta de Instagram.

“Nunca salió la nota que me hizo el programa”, escribió el imitador de Marilyn Manson en Yo Soy.

El cantante explicó que el motivo de la nota era un pedido para solicitar una cama UCI, debido a que su tía lo necesitaba para superar el coronavirus y, al lograr contactarse con una reportera de Mujeres al mando, esta le prometió que las imágenes saldrían al aire.

“Yo estuve desde temprano y, al final, se grabó como si estuviéramos en vivo y yo iba a hacer la petición”, agregó.

Mike Bravo sostuvo que él se iba a hacer cargo de todo, pero solo necesitaba un espacio para una cama UCI para ayudar a su tía en la recuperación.

“Nunca salió, como ustedes me lo comentaron. A mí me pareció que jugaron con las esperanzas de mi familia. Nunca sabremos si hubiéramos conseguido una cama. Imagínense cómo me siento yo cuando alguien me promete algo que tiene que ver con la vida de un familiar”, dijo.

El imitador de Marilyn Manson contó que en una primera instancia su tía había mejorado, pero luego falleció debido a la necesidad por una cama UCI.

Tras esto, Mike Bravo pidió a sus seguidores que se bajen la página de Mujeres al mando. “Así como se bajaron la página de la India sin decirle nada... Ahora sí. La de Mujeres al mando hay que bajarla”, escribió el ganador de la última temporada de Yo soy, grandes batallas.





