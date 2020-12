Conmovidas así se mostraron las juezas de Yo Soy, Maricarmen Marín, Katia Palma y Johanna San Miguel con la interpretación de ‘Ven a mi casa esta Navidad’ realizada por los imitadores de Django y Enrique Guzmán.

La calidad en la interpretación de ambos artistas provocó que las tres juezas derramen algunas lagrimas. A las tres se les vio muy afectadas con este clásico de todas las Navidades.

Al final de la participación de Django y Enrique Guzmán, Cristian Rivero confesó que esta canción ‘los ha movido muchos’ debido a que ha sido un año difícil para todos, separados de los seres queridos. “Sentimos ese distanciamiento para proteger a los nuestros”, manifestó.

En tanto, Maricarmen Marín agradeció al equipo de Yo Soy por esta sorpresa. “La verdad ya no podíamos más con este musical. Somos una familia muy linda, con la que me ha tocado compartir y me siento muy orgullosa de estar aquí y compartir con todos ustedes”, manifestó.

YO SOY DE NAVIDAD

La edición de Yo Soy del 24 de diciembre fue especial con temas inspirados en la fecha de Navidad y la actuación de participantes de anteriores temporadas para satisfacción del público del popular programa de Latina.

TROME | Juezas de Yo Soy conmovidas por ven a mi casa esta Navidad (Yo Soy)

TAMBIÉN LEE:

Lambayeque: Inauguran Cristo Redentor de Chiclayo de 20 metros de altura

Cassandra Sánchez a Deyvis Orosco por Navidad: “Eres la persona que quiero a mi lado para toda la vida”

Katy Jara reveló los duros momentos que vivió para llegar a Trujillo, debido a bloqueo por paro agrario