Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en ‘Yo soy, grandes batallas’ estuvo presente en la secuencia “El escáner de tu vida” de Mujeres al mando y contó detalles pocos conocidos de su vida, antes de convertirse en un famoso imitador.

El imitador de Marilyn Manson contó que, antes de convertirse en imitador, trabajó en barcos por 10 años, aunque prefirió no ahondar mucho en esta etapa de su vida.

“Trabajaba en barcos, he viajado por muchos lugares. La gente que me conoce sabe. No hay que ahondar mucho en eso, no me gusta recordarlos. Fue un buen trabajo”, dijo Mike Bravo.

Otro momento emotivo de la entrevista fue cuando el imitador de Marilyn Manson recibió el saludo de varios integrantes de su familia, entre ello, su abuelo de 90 años. “Somos una familia muy unida“, dijo.

TROME | La historia de Marilyn Manson de ‘Yo Soy’

Además, Mike Bravo abrió su corazón y habló de su pequeña hija quien se muestra orgulloso de su papel de imitador. “Mi amorsote, mi vida, eres lo más importante para mí, te amamos mucho” le dijo.

Por otro lado, Mike Bravo contó una anécdota respecto a su participación en Yo soy. El imitador reveló que se aprendió las canciones de Marilyn Manson recién hace cuatro meses, en octubre del 2020 cuando saltó a la fama en el reality.