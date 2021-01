Mauri Stern, jurado de Yo Soy, criticó la actuación de Carlos Burga, imitador de José José, que, al final ganó en las Grandes Batallas, frente a la imitadora de Demi Lovato. El ex Magneto sostuvo que quiere la excelencia del cantante.

“Tu actuación no la siento espectacular, pero entiendo por qué piensan que es espectacular. Se los voy a explicar, puede llegar a ser una gran presentación, se los voy a explicar”, dijo.

Luego, Mauri Stern se dedicó a enumerar por qué los otros jurados pensaban que la imitación de José José había sido muy buena.

“José José es el maestro de la respiración. Si ves el video original, a él no se le va el aire. Allí vas a decir que no llegaste con la fuerza de José José. Tu respiración no fue perfecta, fue casi perfecta, pero yo la necesito perfecta”, dijo el jurado de Yo Soy.

Mauri Stern agregó que José José no es un cantante ranchero, porque “no decidió ser cantante ranchero”. “Tu matizas bien, pero hay que mejorar”.

Finalmente, el jurado de Yo Soy mencionó que es un “pelín más nasal que el verdadero José José”.

“Eso no te lo puedo perdonar tampoco. Quiero la excelencia. Yo necesito ver ese José José que tienes, que me ilusiona”, concluyó.

TROME - MAURI STERN CRITICÓ AL IMITADOR DE JOSÉ JOSÉ