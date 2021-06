“Yo Soy: Nueva Generación” llegará a su fin este sábado 12 de junio y como antesala de su programa de despedida, el cantante Mauri Stern dedicó unas emotivas palabras en la edición de este último viernes.

Con una clara emoción y con algunas lágrimas, el intérprete mexicano expresó su gratitud con el público peruano y los nuevos talentos nacionales.

“Ya me voy y me duele. Me encantó. Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”, expresó llorando.

“Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”, añadió.

“Yo Soy: Nueva generación”, reality que reunió a los más talentosos imitadores infantiles y adolescentes para coronar solo a uno de ellos, llegará a su etapa final este sábado 12 de junio bajo la señal de Latina.

Cabe mencionar que el jurado de “Yo Soy: Nueva generación” está encabezado por el cantante y productor mexicano Mauri Stern, la carismática cantante y modelo Micheille Soifer, la siempre divertida y talentosa actriz Katia Palma y el reconocido productor musical Ángel López.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi y Gian Piero Díaz protagonizan acalorada discusión

El chico reality Patricio Parodi y Gian Piero Díaz sostuvieron una acalorada discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’. (Fuente: América TV)