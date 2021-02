Mauri Stern y Tony Succar mantuvieron una acalorada discusión en Yo Soy, al calificar la actuación del imitador de Bad Bunny. Mientras el galardonado percusionista peruano defendió la presentación del imitador, el recordado integrante de Magneto volvió a darle con palo a uno de los competidores.

Tras el duelo de ‘Bunny’ contra ‘Silvio Rodríguez’, fue el turno de brindar su opinión al riguroso juez azteca: “Te sentí como un caballo lastimado, y eso habla de tu carácter, eres tu peor enemigo. Te siento igual de descolocado, bajo de energía, no te sentí ganador”, manifestó.

Esta opinión no fue del agrado de Succar y salió en defensa del imitador peruano. “El sonido de los urbanos con el auto-tune. No se puede comparar. Esto es Yo Soy, no es no canto”, expresó.

MAURI STERN DICE “NO ME INSULTES”

“No puedes agarrar a un tipo ponerle el auto-tune cuando tiene que cantar. No me insultes. ¿Cómo se te ocurre ponerle auto-tune?”, manifestó Mauri, mientras que Succar expuso sus argumentos, considerando que el auto-tune es necesario para temas de música urbana.

Pese a la controversia por la presentación de Bad Bunny, finalmente fue el ganador en el duelo contra ‘Silvio Rodríguez’.

