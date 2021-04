El cantante Tommy Portugal señaló que la competencia en ‘Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos’ está bastante reñida, sin embargo, resaltó que no se dará por rendido al lado de su compañera Oriana Montero, con quien espera llegar a la final del reality.

De otro lado, el músico espera que se acelere con el proceso de vacunación para poder retomar sus actividades laborales y regresar a los escenarios, pues resaltó que desde hace más de un año no puede trabajar.

“Es una pena porque la segunda ola está bien fea, me siento molesto porque no veo eficiencia del Gobierno para controlar esto (crisis por la pandemia), no hay vacunas, siguen prometiendo y prometiendo pero no hay nada. La gente sigue muriendo y eso da rabia. El Perú necesita que su gente se vacune, los músicos ya queremos trabajar y solo nos queda esperar porque la única esperanza es la vacuna”, precisó Portugal.

Tommy, ¿Qué tal la competencia en ‘Yo soy’?

La competencia está fuerte, hay grandes artistas e imitadores. Está reñida pero felizmente a mí me tocó una gran compañera y cantante, tal como Oriana (Montero). Estamos mejorando más, contentos porque ya son dos semanas danto la batalla y esperamos seguir así. Para mí es algo nuevo competir, totalmente diferente a subir a un escenario y hacer lo que sabes hacer. Ahora tengo que ensayar, bailar y aprenderme la canción.

¿Qué tal la adrenalina de volver a pisar un escenario después de un año?

Estoy feliz porque hay buena vibra en el programa, nos tratan chévere y lo más bacán es estar en un escenario, sin público, pero igual, con la adrenalina de la competencia.

Por cierto, tu pareja Estrella Torres brindó una entrevista a un medio local pero no quiso hablar sobre la relación… ¿Todo está bien entre ustedes o hay una crisis de pareja?

Todo está bien, pero tratamos de no hablar de nuestra vida personal. Hemos decidido eso, estamos muy bien, por algo no tenemos más de 7 años juntos. Estamos felices y todo chévere.

Entonces, ¿no hay ninguna crisis?

No, pero siempre nos preguntan cuándo nos casamos y esas cosas, así que hemos optado por tratar de no dar mucho relleno. Tenemos 7 años juntos y desde hace 5 años nos dicen cuándo nos casamos.

De otro lado, ¿te enteraste que tu colega Katy Jara se volvió a contagiar de Covid - 19?

Sí. Obviamente que me solidarizo con ella, al igual que con miles de peruanos que están pasándola mal. Es una pena porque la segunda ola está terrible.