Yola Polastri: "Chicas tan bonitas, y a la hora de hablar, exponen su vida. Parece como una propaganda sexual"

¡Está indignada! Yola Polastri lamentó que diferentes figuras de la televisión se sienten en el sillón rojo y expongan su vida privada, como ‘propaganda sexual’ a cambio de dinero.



"Es una pena. Chicas tan bonitas, arregladitas, lindas, y a la hora de hablar, dicen lo que quieren, exponen su vida. Parece como una propaganda sexual. Ya no son chicas sensuales, sino sexuales. Si las chicas van a hablar de sus amigos, si ellas creen que es muy moderno, no lo es... Es realmente terrible. Lo que las muchachas hablan, es a cambio de dinero. El otro día vi en un programa (‘Válgame’) a cinco personas viendo un teléfono (de Fabio Agostini) para mostrar y aclarar que mentían sobre su hermano (sobre el tamaño de su miembro viril). ¡Qué grosero!", dijo Yola Polastri.



¿Qué opinión tienes de ‘Válgame’?

Ese programa es un grupo de personas que no hablan, sino gritan, no se entiende lo que dicen. Se puede hacer un bonito programa de espectáculos, bien hecho, Magaly (Medina) está cumpliendo sus cosas con sus ‘ampays’.



¿Cómo sigues de salud?

El 6 de noviembre se cumple un año de mi segunda operación y pronto tengo que hacerme un chequeo para ver cómo está mi aneurisma. Espero que no tengan que operarme por tercera vez.



¿Pero tú te sientes bien?

Yo estoy cada vez mejor, con mi campaña ‘Recobrando valores’ y no me afectan las respuestas liberales que me quieran hacer entender. Las buenas costumbres y los valores no van a pasar de moda, lo que va a pasar de moda son esas chicas.



(Deyanira Bautista)