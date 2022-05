Nataniel Sánchez estuvo en nuestro país las últimas semanas y levantó polémica por una entrevista que brindó a su amigo Arturo Chumbe. La actriz reveló que fue maltratada por la conductora María Pía Copello cuando era bailarina del show ‘María Pía y Timoteo’. Al respecto, Yola Polastri arremetió.

En entrevista con El Popular, la animadora infantil no tuvo reparos en criticar duramente a Nataniel Sánchez por la actitud en cómo habló contra su madre durante una entrevista en un programa de televisión.

“Fue bastante desagradable escucharla, decirle una lisura a su mamá en televisión. Es evidente que es una boca sucia”, arremetió.

Para Yola Polastri, fue una falta de respeto que la actriz se haya dirigido con ese calificativo a su madre, incluso, si es que su casa se tratan así.

“Como le va a decir coj... aunque se traten así, eso debe quedar en casa. Veo que solo come y le falta el respeto a su madre”, dijo.

MARÍA PÍA COPELLO NEGÓ MALTRATO A NATANIEL

Rodrigo González, mediante su programa ‘Amor y Fuego’, reveló que habló con María Pía Copello sobre las imputaciones que le hizo Nataniel Sánchez. ‘Peluchín’ fue el vocero de la conductora, quien negó los hechos.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, “Yo qué le voy a gritar a alguien””, expresó.

“Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, derepente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre”, relató el presentador.