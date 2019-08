"Ahora está de moda lucir los cuerpos que han sido perfeccionado a través de la cirugía", dice Yola Polastri

Yola Polastri arremetió contra todas las figuras de TV que se jactan de tener cuerpos hermosos tras haber pasado por el quirófano en más de una vez. La animadora infantil brindó unas declaraciones a Radio Capital y arremetió contra algunas personalidades de Chollywood.

Según contó la 'chica de la tele', actualmente las mujeres de la pantalla chica no se pelean por la más bonita, sino que los que deberían competir son los doctores que las operan.

"Ahora está de moda lucir los cuerpos que han sido perfeccionado a través de la cirugía, a ver a quién la arreglaron más bonita. Yo creo que no hay que darle el premio a ella sino al doctor", declaró Yola.

Además, lamentó que para entretener en TV, se recurra al recurso de las 'groserías' y del 'cuerpo desnudo' y por eso cree que las producciones de los diferentes canales no apuestan por programas infantiles, donde se deben cuidar las 'maneras'.

"Los programas infantiles son más sanos, más limpios y no hay romances. Solo efervescencia infantil. Por eso no les interesa, consideran que no es comercial y no lo van a hacer nunca más. Es una pena realmente", explicó.