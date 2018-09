Yola Polastri en su momento de salud más crítico: "Recen por mí" | FOTOS

En su momento más difícil. La animadora infantil Yola Polastri (68) contó que será operada por un aneurisma cerebral y pide a todos sus seguidores que oren por su salud.



La querida intérprete de ‘El telefonito’, ‘Mi ranchito’ y otros, confesó que existen riesgos en la intervención quirúrgica.



“Para ayudar a quien lo necesite y por si se filtra información, les comunico que estoy en la clínica. Hoy (ayer) estoy en manos del neurocirujano Henry Pacheco (...). Dios me lo ha puesto en el camino y me ha dado mucha confianza y seguridad de que todo saldrá bien. La medicina ha progresado bastante y esto era inoperable, ahora se hace y aquí estoy. Con suerte, tuve un hallazgo, un encuentro accidental. Tengo una bomba de tiempo en mi cabeza, se llama aneurisma, la van a ‘desactivar’ con una embolización”, relató Yola Polastri en un comunicado.



“Dios mediante, estoy con ustedes de regreso igual y sin esa preocupación en mi cabeza, que no permite estrés, presión alta, susto y fuertes sorpresas (...). Sé que ayudaré a salvar más vidas, que a veces se van sin saber que lo tienen y pudieron haberlo detectado a tiempo. Si las cosas se complican hay un plan 2, eso que lo expliquen los médicos”, agregó Yola Polastri.



“Ahora acompáñenme con sus oraciones. Me comunicaré con ustedes pronto, es un día o tres de hospitalización y chequeos por dos semanas. Ahora necesito de tus oraciones y pedirle al Señor que ilumine a mi doctor, que está entrando en mi amado y preciado cerebro y que todo salga solo perfecto. Los riesgos existen, pero confío y tengo fe. En manos de Dios”, escribió Yola Polastri, quien vive uno de los momentos más difíciles de su vida.