Yola Polastri regresa a los escenarios: "Esa bomba de tiempo me hacía sentir mal y peor cada día"

‘Dios es grande’, manifestó la animadora infantil, Yola Polastri, quien regresó a los escenarios tras haber sido sometida a una operación de urgencia por un aneurisma.

“Dios es tan grande. Gracias a todos por el día de mi regreso artístico, me he sentido tan bien. Doy gracias a Dios, pues ya no tengo esa bomba de tiempo en mi cerebro, que me hacía sentir tan mal y peor cada día”, comentó Yola Polastri.

Asimismo, la animadora infantil agradeció los emotivos mensajes que le enviaron sus seguidores y por las muestras de solidaridad. “Agradezco mucho por haberse preocupado por mí, por sus oraciones en un momento tan difícil de mi vida”, agregó. Yola Polastri.

Hace unas semanas Yola Polastri fue sometida a una delicada intervención quirúrgica, que causó gran preocupación a toda la población.