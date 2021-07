Yola Polastry se emocionó al animar la primera fiesta de cumpleaños, para el pequeño Mathew, después de año y medio en el que estuvo alejada del escenario por la pandemia. La animadora, al estar en el escenario, siempre pidió al público que mantenga la distancia social y evitó los juegos de contacto estipulados en los protocolos de bioseguridad por esta pandemia.

Yola, volviste al escenario...

¡Sí!, con mucho cuidado y mucha fe.

En el video que circula por redes sociales se te ve muy animada

Total. Nos trasmitiamos emociones, sentimientos, mirándonos con sonrisas que no veíamos por la mascarilla, forrados, protegidos, parecíamos de ciencia ficción, trasmitiendo nuestro cariño y compañerismo de años. Y sí, lloré, fueron lágrimas de felicidad. El show fue por el primer añito del pequeño Mathew, se realizó en una cancha de fútbol al aire libre. La mamá del niño tomó todas las medidas de seguridad, pues cada familia estuvo en una mesa y bien distanciados. Todos los que estuvimos ahí ya estamos inmunizados, digamos que fue el show de los vacunados. Ha sido maravilloso ver los rostros de las personas, sentir el aplauso, compartir con los niños. No hicimos juegos de contacto ni el de pasar la pelota para evitar el contagio, se respetó en todo momento la distancia social.

¿Cuándo fue la reunión?

El lunes 19, confieso que sentí un poco de temor de que llegue la policía... si eso pasaba, iba a la ‘maletera’ o a la comisaría, ja, ja, ja.

¿Como Yahaira?

No queda otra (ríe), es una bendición retornar al trabajo.

¿Cómo va tu salud, hace poco tuviste problemas con tu corazón?

El nuevo tratamiento está funciadoano muy bien. Antocoagulantes y otros, pero tengo que ponerme en forma debo bajar tres kilos de peso, es que con esta pandemia, por estar encerrados, mucho hemos comido y engordado, tanto que ya no me quedaba el vestuario (ríe), pero ya estoy arreglando eso.

ESTUVO EN UCI

Semanas atrás, Yola Polastry, contó mediante su cuenta en Twitter, que la noche del pasado sábado (30 de junio) fue llevada a UCI, por agentes del Serenazgo. También agradeció a Dios por haber salido bien.

“Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar. Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el doctor. Dios está siempre conmigo”, escribió en su red social.

El mensaje de la llamada ‘Chica de la tele’ recibió decenas de comentarios de apoyo y de personas que agradecieron que Yola haya salido bien librada de esta situación.

