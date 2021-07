La recordada animadora infantil Yola Polastry sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales, al revelar que estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por problemas para respirar.

Mediante su cuenta en Twitter, Yola contó que la noche del pasado sábado fue llevada a UCI, por agentes del Serenazgo. También agradeció a Dios por haber salido bien.

“Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar. Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el doctor. Dios está siempre conmigo”, escribió en su red social.

Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar.Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el Doctor. Dios esta siempre conmigo. 🙏 — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) June 30, 2021

El mensaje de la llamada ‘Chica de la tele’ recibió decenas de comentarios de apoyo y de personas que agradecieron que Yola haya salido bien librada de esta situación.

YOLA POLASTRY RECIBIÓ LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA

Hace unos días Yola Polastry recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y compartió imágenes del momento en sus redes sociales. “Quiero recomendarte que no dejes de ponerte la vacuna, de ninguna manera, la única forma de frenar la COVID-19 es poniéndotela”, manifestó en un video.

“Estoy feliz, vacunada, a esperar unos días mas y re re protegida. Esperé 1 año y 2 meses por ella, me pusieron la Pfizer y me siento segura. Pero, me tengo que seguir cuidando hasta que vacunen a todos los peruanos. ¡Acelera Gobierno la vacunación que estamos muy muy retrasados”, escribió Yola Polastry en dicha ocasión.

TE PUEDE INTERESAR: