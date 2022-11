La líder de ‘Alma bella’, Yolanda Medina le dio su jalón de orejas a John Kelvin y le sugirió que no exponga a sus hijos en redes sociales para dar entender a la gente que ha cambiado, tras haber salido de prisión. “No creo que John quiera utilizar a sus hijos. Yo sé que él los ama, pero no es el momento que salga con sus niños a exponerlos. Yo amo a mis hijos y los quiero en secreto. Quiero mucho a John, es mi amigo, pero no es el momento que haga nada público. Si hay cariño (con sus hijos), que todo sea interno. No tiene por qué demostrar al mundo que está bien con sus hijos porque recién ha salido (de la cárcel). Tiene que estar tranquilo y dedicarse a su música. Que no utilicen a sus hijos ninguno de los dos (Kelvin y Dalia). Cuando una persona cambia de corazón, no necesita tomarse una foto o salir a la prensa a mostrarlo, pues eso ya no es cariño puro. Espero que no expongan más a sus niños, que merecen ser felices. Que ambos se aboquen a la educación de sus pequeños. Si amas a tus hijos, los cuidas”, expresó Medina.

¿Crees que Dalia Durán tiene parte de culpa que John exponga a sus hijos?

Cuando le das a tus hijos a alguien, tienes que hablar, conversar y dejar las cosas claras. El cariño y amor a nuestros hijos es íntimo.

¿Esperas que puedan llevar la ‘fiesta en paz’?

Sí. Espero que puedan resolver lo que están pasando de manera interna. Deberían conversar. Tampoco digo que John no vea a sus hijos porque él los ama y adora a sus pequeños, pero debe tener las cosas claras desde el principio.

¿Crees que Dalia y John deben seguir recibiendo ayuda profesional?

Totalmente. Los dos deben ser evaluados psicológicamente, pero sobre todo no deben exponer a sus criaturas ni exponerse ellos o lo que puedan decir. Ojalá baje la marea y que todo se calme. Si ella (Dalia) decide perdonarlo, bien por ella. Si él decide perdonarla y cambiar, bien por él, pero que dejen de mostrarse o atacarse en las redes. Las redes son buenas, pero a veces hacen daño.

NO LOS DEJARÁ VER.

Cabe mencionar que Dalia Durán se evidenció fastidiada con el hecho que John Kelvin haya compartido fotografías con sus hijos en redes sociales, pues aseguró que no se preocupa por sus pequeños. “Es increíble cómo pueden utilizarlos para la foto y de ahí ni una llamada o pregunta cómo están sus hijos. Jamás volverás a usar a mis nenes. La palabra padre te queda demasiado grande. Fui demasiado flexible contigo, pero ya me harté”, escribió la cubana en sus redes sociales.





TE PUEDE INTERESAR: