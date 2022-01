La cantante Yolanda Medina afirmó que no celebrará los 22 años de ‘Alma Bella’ y que a los artistas se les están cerrando todas las puertas. Además dijo que está pensando en cambiar de rubro.

“El 14 de febrero cumplimos 22 años, pero no se puede hacer nada, las cosas están fregadas, nos cierran puertas por todos lados. Hay tantas cosas que se nos quedan en el camino por esta bendita pandemia. Enero, al menos, para mí ha sido muerto”, dijo.

Por eso muchos artistas viajan al extranjero a trabajar...

Exacto, pero te contaré que el extranjero tampoco es color de rosa. Yo vengo de gira por Europa y Estados Unidos. Están en pleno invierno y también están cerrando todo por el coronavirus. Si salimos al extranjero no tenemos ni siquiera la esperanza de poder trabajar y de poder mantenernos en nuestro género, por eso muchos se reinventan.

Muchos artistas afirman que la gente ya no entra a los shows virtuales...

Claro, ¿quién va a querer ver los shows virtuales? Además, los que hacían estos shows son los compañeros que pueden tener un escenario, que tienen las condiciones, pero los grupos pequeños están fregados. Es una pena muy grande lo que está pasando con los artistas. La gente siempre dice: ‘Cambien de rubro y trabajen’ porque cuando cantamos creen que no estamos haciendo nada.

¿Has pensado en cambiar de rubro?

Yo he trabajado en un restaurante y la gente me decía: ‘Quieres dar pena’, ‘por qué no guardaste pan para mayo’. Ahora mismo el qué dirán no me importa. Nuestro rubro es el más afectado, el último que se reactivó y también con las justas hemos alcanzado a trabajar algunas veces. Con todo lo que me ha pasado, enferma estaba, pero ahora tengo que ver por mí, por mi familia, y de los shows virtuales no vamos a vivir. Ya estoy viendo otra opción, pero vamos a ver qué me depara febrero.

Yolanda Medina explota contra Magaly por ningunear a Chabelita: “Debería bajarle a su soberbia”

Yolanda Medina afirmó que Magaly Medina es una mujer ‘soberbia’ y le fastidia que haya ninguneado a Isabel Acevedo tras ganar ‘Reinas del show’.

Yolanda, Magaly criticó a Isabel por decir más de una vez que ganó con nombre propio el reality de baile, pues considera que siempre será la ex de Christian Domínguez y quien ‘serruchó’ a Karla Tarazona. ¿Qué opinas?

“Me pareció una crítica muy mala, muy aparte de ser mujeres, el tema de baile también entra en un ámbito profesional y que la señora tenga dos pies izquierdos y no sepa lo que es un profesional en el baile, me da mucha pena. Vamos a dejar aparte el tema de Domínguez, hay un mérito (en el concurso) y ella no sabe lo que significa estar entrenando y preparándose por largas jornadas...”, indicó la líder de Alma Bella.

Asimismo, le pidió que como mujer, se ponga en el lugar de otras personas. “Nosotras somos bailarinas, cantantes, y todas las profesiones deben de respetarse, así seas un basurero. No puede hablar de esa manera, entiendo que sea polémica, pero me enoja que critique cómo una mujer se gana la vida, tildándola de una y otra cosa a la muchacha, creo que debería bajarle a su soberbia”, acotó.