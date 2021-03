La líder de ‘Alma bella’, Yolanda Medina, pidió que no hagan a bullying a los artistas que hacen ‘privaditos’, tal como Toño Centella. En ese sentido, aseguró que a muchos del gremio ya se les acabó el dinero que tenían guardado y necesitan empezar a trabajar para generar ingresos.

“A todos ya se nos acabó los ahorros y tenemos que empezar a trabajar. Toño y todos los artistas que hacen privados tienen que reinventarse, nadie se pone en nuestra posición. Ninguna persona nos puede decir que no trabajemos porque nadie nos regala ni medio kg de arroz. Hay un cargamontón a los artistas, pero hay que ponerse en los zapatos de uno antes de hacer bullying”, dijo la cantante.

Asimismo, añadió que ha rechazado diversas propuestas para presentanciones en pandemia. “He tenido miles de ofertas para privados, sin embargo, respeté lo que dijo el Gobierno, pero si me llaman ahora sí aceptaría porque necesito trabajar”, dijo.

SE DEFIENDE TRAS CONCIERTO EN BOLIVIA

La semana pasada Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron imágenes de un concierto de Alma Bella en Bolivia, donde se ve a decenas de personas aglomeradas en un campo abierto. Al respecto, Yolanda Medina dijo que fue con su agrupación a trabajar a Oruro porque ‘la plata no cae del cielo’.

“La presentación fue en un estadio, en el cierre de campaña de un candidato. El distanciamiento del público al escenario era de cuatro metros y todas las personas que estaban en el escenario, haciendo coordinaciones, tenían mascarillas”, dijo.

¿No hay restricciones en Bolivia?

Sí, y cuando llegamos solo bajamos del bus al momento de nuestra presentación.

Ahora harán su cuarentena...

Me voy a sacar mi prueba. Yo no voy a Dubái, Panamá o México y traigo plata del cielo, voy a trabajar y de lo único que puedo vivir es de la música.

‘Peluchín’ y Gigi las llamaron ‘conchudas’ por su presentación...

Si Gigi y ‘Peluchín’ me van a traer arroz, azúcar y pagan mi casa, bacán, pero mientras nadie me dé un sol seré la ‘conchuda del año’. Yo sé que me van a criticar, pero tengo la correa ancha.