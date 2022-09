La cantante Yolanda Medina está contenta porque su orquesta ‘Alma Bella’ atraviesa un buen momento musical y pronto presentará el regreso de dos integrantes, pues Emily Vargas ya no forma parte de la agrupación de cumbia. Además, en sus redes sociales ha publicado los arduos ensayos que tiene con los nuevos valores que se suman a su grupo musical.

“Estamos full grabaciones, hay chicas nuevas, estamos innovando con el regreso de Verónica Privat y una chica más. Se vienen muchas sorpresas y para adelante” , dijo la líder de ‘Alma Bella’.

No hemos visto a Emily Vargas en los ensayos, ¿por ello vas lanzar una nueva delantera?

No es nueva delantera, la única que saldría es ella (Emily Vargas).

¿Su salida se dio en buenos términos?

Todo bien con todas.

MIL OFICIOS

Como se sabe, Yolanda Medina es la dueña de la orquesta ‘Alma Bella’, pero no solo se dedica a la música, que es su principal fuente de ingreso, si no también a varios emprendimientos, pues hace poco nos contó que estuvo vendiendo queso y tiene un albergue llamado ‘Amigos Animalistas Perú'.

En ese entonces, la cantante relató que fue criticada en redes sociales por vender queso y dejó en claro que no le avergüenza nada, pues es un trabajo honesto.

“Me escribieron diciendo: ‘¿Estás vendiendo queso?’. Yo no le tengo vergüenza a nada, que la gente siga hablando, hago todo esto para salir adelante , tengo muchas prioridades con mi albergue y de esta forma nos ayudamos. Las críticas siempre estarán, el trabajo honesto no tiene por qué ser criticado”, señaló la líder de Alma Bella.

¿Cómo se llama tu albergue?

‘Amigos Animalistas Perú’, tengo a 30 perritos, son mis ‘angelitos’, yo los rescato, los curo y luego se dan en adopción.

ANÉCDOTA CON GRUPO 5

Por otro lado, la cumbiambera comentó tiempo atrás una anécdota que le tocó vivir con el Grupo 5. La conversación, entre Yolanda y Giulliana Rengifo, se dio en el set de ‘América hoy’ al que fueron invitadas para hablar sobre el ‘ocaso’ de algunos rostros de la música local como la de John Kelvin, quien se encuentra en un penal por agredir a su pareja. Fue entonces que Yolanda aprovechó en contar una anécdota durante un evento.

“Estuve en Estados Unidos con Grupo 5 y no me dejaron subir al escenario porque ellos creían que yo me iba a colgar de su fama, entonces uno de sus integrantes, bueno fue un morenito... Me dijo así, literal, “tú quieres subir con Grupo 5 porque te quieres colgar de nuestra fama”, lo botaron al tiempo”, dijo encendiendo la polémica en el set de televisión.