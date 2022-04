La cantante Yolanda Medina afirmó que cree que las disculpas de Aldo Miyashiro fueron sinceras, por su ampay con Fiorella Retiz, pero no debió mencionar a la reportera.

“Yo creo que el chinito es sincero, sabe que la fregó. Pero no debió ni mencionar a la tercera persona (Fiorella Retiz) porque no lo merece. Lamentablemente cuando uno se mete en una relación de una persona pública y es descubierta sabe que todo el mundo la tildará de ‘tal por cual’ y obviamente va a tener que ‘comerse’ la vergüenza, aunque para las chicas de ahora esto le sirve para lanzarse a la palestra”, afirmó la cantante.

Es una situación difícil para todos los involucrados en el ampay.

Ella ya es famosa y él (Aldo) perdió a su familia. Ya la verás en un par de meses por todos los canales, facturando.

La gente critica a Miyashiro por poner el pecho por Fiorella Retiz.

Mejor le hubiera pedido disculpas a su esposa entre cuatro paredes. A mí me hacen eso y lo quemo ja, ja, ja.

Crees que haya sido un ‘choque y fuga’ o había algo más entre ellos.

No, eso tiene su tiempito.

También le están dando duro a Óscar del Portal por llevar a las supuestas ‘trampas’ a la casa de su familia.

Ese bien conchán. La casa se respeta, la familia también, que paguen su telo.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz fueron vistos juntos en la playa

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz serían más cercanos de lo que muchos pensaban. Se conoce que la periodista trabajaba como reportera en la Superliga Fútbol 7 donde Óscar Del Portal y el ‘chino’ jugaban sus pichangas.

Tras el ampay besándose en la casa de Óscar del Portal, Instarándula difundió imágenes, que una ‘ratuja’ captó el 21 de marzo de este año, donde se puede ver a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa, junto a otras dos personas.

Asimismo, usuarios de Samu Suárez notaron que el bikini que luce Retiz es el mismo con el que posó en su cuenta de Instagram.

Aldo Miyashiro confirmó que fue infiel a su esposa con Fiorella Retiz

Tras el escándalo, Aldo Miyashiro emitió un pronunciamiento en su programa ‘La Banda del Chino’ donde reconoció su error y pidió disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos.

“Yo me equivoqué , cometí un error que me va acompañar toda la vida y me va costar muchísimo reparar, he decidido asumir, como hombre que soy, mis responsabilidades”, indicó Aldo Miyashiro.