Yolanda Medina, fundadora e integrante de la agrupación “Alma Bella”, es una de las fuertes competidoras de la segunda temporada de “Reinas del Show” que se inició este sábado. La cantante y bailarina, tras su primera gala en la pista, señaló no sentirse minimizada ante las jóvenes participantes del reality, porque considera que la experiencia vale tanto como la frescura de la juventud.

“Es verdad, en el programa la mayoría de las participantes son jóvenes, pero siento que también la edad es tan importante como la vitalidad. Yo tengo 21 años en los escenarios, dándole duro y estoy convencida de que la experiencia juega un buen papel en este tipo de competencias. La chica que no tiene experiencia, así tenga la mejor energía, a veces se queda a medio camino. No hay que estar confiados”, dijo la artista.

Medina, que apela a su trayectoria para avanzar en la competencia, admite que en su debut sintió el peso de lo que representa la pista de baile del reality que conduce Gisela Valcárcel. “Estuve bien nerviosa, no pensé que eso me pasara porque yo he pisado bastantes escenarios, pero este es el único al que yo le tengo bastante respeto. Sentí esa noche un cúmulo de emociones, mucha adrenalina, pero gracias a Dios logré vencer ese miedo”, agrega.

Yolanda Medina y Lady Guillén compitieron en "Reinas del Show",

La vocalista de “Alma Bella” tuvo palabras muy cariñosas para Lady Guillén, abogada y conductora de televisión que volvió a bailar tras 12 años de ausencia. “Con ella he compartido escenarios muchas veces, la admiro porque es una mujer de lucha, ha crecido mucho, eso es admirable y se respeta”, dijo Medina, quien promete sorprender y dejar todas sus energías en la pista. “El estilo de Alma Bella es único, somos sensuales, nos gusta el baile movidito”, dice convencida la artista que está segura que dará que hablar.