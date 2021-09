Yolanda Medina y Lady Guillén se enlazaron en vivo con el programa ‘América Hoy’ para contar el baile que realizarán este sábado en ‘Reinas del Show’, sin embargo, la entrevista se volvió incómoda cuando la cantante de cumbia le dijo ‘sus verdades’ a Giselo por realizarle una broma.

El tenso momento empezó cuando Giselo le preguntó a Yolanda sobre el máximo exponente del tango, Carlos Gardel, dejando entrever que lo conoció en persona por su avanzada edad. Esto no le gustó nada a la artista y le puso el alto.

“Yo te digo a ti, mi querido Edson Dávila, te tengo mucho cariño, pero te estás pasando de la raya, tranquilo conmigo respecto a la edad, yo no soy tu compañerita que está ahí contigo, me respetas. Conozco muy bien a Carlos Gardel porque soy una persona preparada, sé de música, pero no por el hecho que tenga la edad, vas a estar recalcando mi edad y burlándote”, arremetió.

Al notar que el escenario se ponía más incómodo, Janet Barboza intentó apaciguar el momento indicando que ya era hora para que alguien como Yolanda “le haga el pare” a Edson Dávila.

Tras ello, Medina continúo dándole un mensaje contundente al carismático Giselo, quien se mostraba totalmente nervioso por la reacción de la artista.

“Entre mujeres nos podemos molestar, pero creo que de un hombre a una mujer ya como que a mí realmente me molesta porque no tengo pelos en la lengua y no me gusta. Que sea la última vez que me tocas ese tema. Cuando a mí no me gusta que me digan algo te lo digo en tu cara y te lo digo a nivel nacional, no por prensa ni por titulares porque no me interesa y no los necesito”, sostuvo.

GISELO LE PIDIÓ DISCULPAS

Entre bromas, Edson Dávila intentó hacer show en el set de ‘América Hoy’ recalcando que no tiene maldad con sus palabras, por lo que le pedía disculpas.

“Yo de verdad me retiro, es una bromita, yo no tengo maldad en mi corazón, no puede venir la señora acá a decir eso, tampoco es así. Ok, entonces si es una broma que le molestó, le pido disculpas”, le dijo a Yolanda.