Yolanda Medina respaldó a Michelle Soifer tras enterarse que denunció que fue agredida física y psicológicamente por parte de una expareja, y todo indicaría que se trataría del cantante dominicano Kevin Blow.

“Ningún maltrato, ni físico ni psicológico debe ser aceptado. Desconozco a Michelle porque ella tiene un carácter muy fuerte. La televisión muchas veces nos muestra a una mujer fuerte y aguerrida como lo es ella, pero detrás también hay una mujer muy sensible. Ella es muy enamoradiza, pero jamás pensé que llegó a una situación de prácticamente rogar amor o depender de una persona. Ella siempre salió adelante por su talento, no necesitaba un hombre de esa calaña”, dijo la líder de ‘Alma Bella’.

Ayer Kevin Blow mostró unos mensajes en el programa ‘Magaly tv, la firme’ donde Michelle supuestamente decía que se quería morir…

Fueron unos mensajes desgarradores. La verdad que me dio mucha pena, pero más pena me dio él porque como hombre no vale nada, ha mostrado algo tan íntimo.

null null

En redes sociales lo han calificado de ‘patán’.

Para mí, desde que una mujer te dice quiero morirme y tú le responder ‘ya muerte’, no vale la pena. Es un hombre que supo que Michelle lo quería mucho, sabía que ella era muy dependiente de él y por eso abusó de su cariño. Me parece un patán en todos los sentidos. Dudo que Michelle haya mentido en ese aspecto, creo que se está desahogando para quedarse tranquila con su conciencia.

¿Le aconsejarías que continúe con su denuncia?

Tiene mi respaldo y si ella está en su razón creo que debería continuar hasta las últimas consecuencias.

¿Conociste a kevin?

Sí, lo conocí cuando iba a la casa de Michelle o a su restaurante. Es más, cuando yo quise hacer algo con ella, en una oportunidad me dijo ‘tienes que hablar con Kevin’, me quedé sorprendida porque ella era mi amiga y yo no tenía nada que hablar con él.

TE PUEDE INTERESAR: