La líder de ‘Alma Bella’, Yolanda Medina, le brindó su respaldo a Carlos ‘Tomate’ Barraza, luego que anunció que demandará a la madre de su hija, Vanessa López, por deslizar que consume drogas y afirmar que llevó personas a Estados Unidos haciéndolas pasar por integrantes de su orquesta.

“No se pueden decir cosas tan a la ligera y menos en televisión nacional. Espero que ‘Tomate’ tome las acciones legales necesarias y resuelva su problema, pero es un tema de ellos. A veces no sirve que terceras personas opinen de otras parejas. Lo único que puedo decir es que quiero mucho a Carlos y es una gran persona. De la señora (Vanessa) prefiero no opinar ni mencionarla porque no me causa nada, ni pena ni alegría, así que mejor la multiplico por cero”, sostuvo Medina.

¿Te incomoda que también se especule que tuviste algo con ‘Tomate’?

Nunca he tenido nada con él, Carlos es mi gran amigo, es como mi hijo, mi familia y lo recontra quiero.

Vanessa también puso en tela de juicio que sea un buen padre...

‘Tomate’ es un superpadre, adora y mata por sus hijas. Hay que diferenciar entre la calidad de hombre y padre. Como hombre, nunca he tenido nada con él, solo una bonita amistad y siempre lo voy a apoyar porque es mi amigo.

