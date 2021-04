La cantante Yolanda Medina afirmó que está feliz de ver a Pamela Franco en la pista de ‘El artista del año’ y, aunque, estuvo nervisoa en la primera gala está segura que llegará hasta la final.

“Me encantó la presentación de Pamela, yo celebro los triunfos de mis chicas. Ella ha sido una ex ‘Alma bella’ y siempre le voy a dar mi apoyo. Obviamente, se le veía nerviosa por ser la primera gala pero sé que Pamela va a dar todo por el todo, saldrá triunfante y llegará hasta las últimas. Yo creo en ella y me da mucho gusto tener no solo a Pamela también a Maria Grazia Polanco, que fue una ‘Alma bella’”, afirmó.

Crees que la van a ‘romper’ en el programa.

De hecho. Yo soy de las amigas que no envidio ni nada de eso. Me gusta cuando mi gente triunfa y tener a dos representantes de ‘Alma bella’ en ‘El artista del año’, me pone contenta y me hace feliz.

Bueno, a Pamela se le vio un poco nerviosa....

Yo creo que son los nervios normales. Hasta yo me pondría nerviosa porque es una competencia fuerte. ‘El artista del año’ es en Perú uno de los programas más vistos y hasta el más grande, creo que, se pondría nervioso, pero la vi consciente de lo que estaba haciendo. Amé la presentación de Pamela y la de María Grazia, también.

Hablando de María Grazia, está pasando un momento complicado por la salud de su papá.

Yo perdí a mi padre el año pasado y llevo mi luto por dentro. Lamentablemente, todo el mundo está pasando por esta pandemia y lo único que siempre digo es que por nuestros padres, que están en el cielo o los que están pasando por esto (enfermos por el coronavirus), vamos a tener que ser fuertes. No nos queda más opciones.

¿Fue un golpe duro la partida de tu padre?

No te imaginas como he llorado, hasta ahora no lo acepto. Entiendo por lo que está pasando mucha gente, pero la vida continúa y algún día nos reencontraremos como familia.

De otro lado, Yolanda Medina contó que está grabando un disco especial para festejar los 21 años de ‘Alma bella’ el cual tendrá duetos con conocidos artistas nacionales e internacionales.

YOLANDA MEDINA : NECESITO TRABAJAR

La líder de ‘Alma bella’, Yolanda Medina, pidió que no hagan a bullying a los artistas que hacen ‘privaditos’, tal como Toño Centella. En ese sentido, aseguró que a muchos del gremio ya se les acabó el dinero que tenían guardado y necesitan empezar a trabajar para generar ingresos.

“A todos ya se nos acabó los ahorros y tenemos que empezar a trabajar. Toño y todos los artistas que hacen privados tienen que reinventarse, nadie se pone en nuestra posición. Ninguna persona nos puede decir que no trabajemos porque nadie nos regala ni medio kg de arroz. Hay un cargamontón a los artistas, pero hay que ponerse en los zapatos de uno antes de hacer bullying”, dijo la cantante.