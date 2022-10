Yolanda Medina luego de enterarse que Giuliana Rengifo y la ‘Faraona’ Marisol se enfrascaron en dimes y diretes, les pidió que se dejen de ‘pelear por hombres’ , porque ‘están bien grandecitas’ y adelantó que les hará una ‘tombola’ para conseguirles pareja y tengan ‘harto colágeno’.

Yolanda, ¿qué te parece estos dimes y diretes entre Giuliana y Marisol?

Ambas son buenas artistas, cantan muy bien, pero les diría que se dejen de pelear por hombres, cuando hay un montón en este mundo, ya están bien grandecitas para ello. Les voy a hacer una tómbola, una rifa, para conseguirles pareja y tengan mucho colágeno.

¿Estás soltera?

(Ríe) Yo estoy bien, no estoy desatendida.

Y los roces entre Gisela y Magaly...

Mira, el público reclamaba show, ahí está el show y no se quejen ni se hagan los santurrones porque bien que se divierten.

HABLA MARISOL

La Faraona Marisol discrepó con la afirmación que dio Giuliana Rengifo en ‘El gran show’ al señalar que los ‘lutos están pasados de moda’, pues cree que una mujer debe cuidar siempre su imagen y sobresalir por su talento. Además, contó que acaba de lanzar su tema ‘La robamaridos’ que grabó en México con la orquesta ‘La sonora dinamita’´.

Marisol, a Giuliana Rengifo la han criticado por decir que el luto ya pasó de moda y que pasó de un ‘notario’ a otro, ¿ los lutos se guardan?

Bueno, la mujer tiene que cuidar siempre su imagen y más si es madre. Yo cuido mucho mi imagen, a mis hijos y mis cosas personales son para mí. Todo el mundo me conoce, me ha visto salir adelante como artista, con mi música y no por hablar de mis cosas personales para que me llamen de un lugar u otro. A veces mucha gente opta por hablar, por hacer cosas que no debe en vez de ponerse a trabajar.

¿Entonces, el luto se debe respetar?

A mí me han criado de otra manera. Creo que sí, porque si has amado, duele. Pero hay gente que en un mes dice que ya ama a otra persona. O sea, yo estoy con una persona y en un mes ya lo olvidé. Yo no amaría a una persona en un mes, pero son cosas de cada uno.

GIULIANA PONE EL PARCHE

Giuliana Rengifo arremetió contra la cantante Marisol Ramírez y aseguró que está ‘dolida’, porque no supera que haya tenido una relación sentimental con su manager y expareja, César Aguilar. Además, aclaró que la popular ‘Faraona’ no es su amiga para que le esté dando consejos.

Giuliana, a raíz que comentaste que no crees en los ‘lutos’ tras terminar una relación, Marisol Ramírez te recomendó que cuides tu imagen, sobre todo porque tienes hijas...

Eso es verdad y lo sabe ella (Marisol) también, porque ha tenido sus escandalitos por ahí. Yo he sido esposa dos veces y cada pareja sabe cómo llevar su ‘luto’. Si la ‘Faraona’ piensa distinto, está bien, pero no es mi manera de pensar, así que nadie me lo va a cambiar.

Consideras que Marisol no es la persona indicada para recomendarte que cuides tu imagen?

No. Que siga cantando porque lo hace súper y que deje de opinar de mí porque no soy su amiga ni tampoco lo seremos.

¿Piensas que comenta esas cosas para dar que hablar?

Habla de mí porque me tiene cólera, sería bueno que le pregunten si le quité algo. Quizá todavía le incomoda que haya estado con su manager, porque desde que se enteró... me bloqueó e hizo que terminara con él, pero fue lo mejor.

¿Consideras que Marisol desea perjudicar tu imagen?

Ella y Magaly (Medina) son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena.

