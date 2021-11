Yolanda Medina se mostró preocupada porque algunas orquestas pequeñas están desapareciendo debido a la crisis por la pandemia y a ella le ha tocado salir de gira al extranjero para mantener su hogar.

“Me estoy yendo con el ‘Reencuentro de las Bellas’ a Europa, estaremos allá del 19 de noviembre al 5 de diciembre, y luego regreso y me voy con ‘Alma Bella’ a los Estados Unidos. Tengo que aprovechar que hay trabajo y ‘guardar pan para mayo’ porque ahorita, con todo lo que estamos pasando, no se sabe si nos cerrarán los eventos o nos dejarán en el aire”, dijo la líder de ‘Alma Bella’.

La situación sigue complicada en el ambiente musical…

Prácticamente nosotros estamos huyendo del país a buscar trabajo en otros lados, para ganar algo. Pero sí me da mucha pena porque he visto muchos músicos y grupos pequeños que se están yendo al agua, ya que solamente le están dando permiso a los más grandes. Eso me parece un poco abusivo.

