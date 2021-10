Tras ausentarse repentinamente en la cuarta gala de “Reinas del Show”, Yolanda Medina reapareció en el reality de baile y contó detalles de los motivos que la llevaron a alejarse de la competencia tras padecer Covid-19.

“Hace muchas semanas contraje Covid-19 y quise que simplemente no se dijera, primero por preocupación hacia mi mamá y mi propia hija, cuando yo descubrí que lo tenía, mi hija fue la primera que cayó mal”, contó.

La líder de Alma Bella lloró al revelar los difíciles momentos que atravesó durante el aislamiento, luego que su hija presentara síntomas fuertes de la enfermedad.

“Yo no quise decirle a nadie porque necesitaba estar fuerte para atender a mi hija. El que ella no estuviera vacunada, era para mi algo muy fuerte, porque sabía que no estaba tan protegida, tuve que mentir que yo no tenía nada, porque ver a tu hija que hierva en fiebre no es nada fácil”, acotó.

Más casos de Covid-19

Cabe recordar que Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda también dieron positivo al coronavirus. Afortunadamente la conductora de “América Hoy” y el coreógrafo presentaron síntomas leves.

