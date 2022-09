Yolanda Medina se presentó en el set de ‘Dilo Fuerte’ para responder las acusaciones de sus exbailarinas Emily Vargas y Shirley Mendoza, quienes aseguraron que fueron despedidas sin pagarle sus beneficios laborales. La líder de Alma Bella terminó confesando los problemas que se vivieron en su último show y lo que terminó enfureciéndola.

“Me quedé sorprendida ante este anuncio… Como persona, me siento decepcionada, no solo ellas han sido mis trabajadoras, han sido mis amigas… Todas las agrupaciones de cumbia trabajan cinco horas , ‘Jamás, chicas, desde que están conmigo, han hecho más de cinco horas trabajando’. ¡Ellas jamás han sido explotadas por mi parte!”, dijo.

En otro momento, Yolanda reveló que el despido de Emily se debió a que, después de darle permiso para que no asistiera a un evento, ella compartiera esta información con sus compañeras de la agrupación, provocando que se rebelaran y tampoco quieran ir a dicho evento.

“ Solo viajé con tres integrantes a ese show, producto de eso, casi fui agredida por cinco hombres en ese concierto … Yo no puedo decir no voy porque el trabajo ahora se busca, el trabajo así sea en la punta del cerro, se cumple, ¡me dejaron plantada con un contrato y luego entre todas ellas se echan la culpa!… Regresé de ese viaje muy nerviosa y dije, ‘estoy cansada, yo no soy juguete de nadie, y decidí retirar a dos integrantes, a Emily, y a Shirley, por indisponer a todo el grupo’”, argumentó.

YOLANDA RESPONDE POR CONTRATO LABORAL

En otro momento, la cumbiambera aseguró que ninguna de los bailarinas han tenido un contrato con ella, pues la razón de estar permanecer en el grupo es porque les apasiona la labor.

“ Ellas están acá porque queremos estar juntas , porque somos chicas que nos conocemos hace mucho tiempo, acá no hay obligación de nada...No es la primera vez que tenemos problemas dentro de la agrupación, yo las he despedido mil veces, no es la primera vez”, puntualizó.