″Estoy como para tirarme al río", expresó indignada la cantante Yolanda Medina, pues el viernes, por la tarde, le robaron su camioneta de la puerta de su casa.

“Estaba saliendo de un cuadro de depresión y ahora me roban la camioneta en la puerta de mi casa, donde la dejé estacionada por dos horas. El vigilante me dijo que vio a un sujeto subiéndose al carro, pero pensó que era un familiar”, sostuvo Medina.

¿No había cámaras de seguridad por tu cuadra?

He pedido las imágenes de la cámara a la Dirincri, pero en vez de agilizarme las cosas no me ayudan. Mi camioneta la utilizaba para llevar la mercadería que estoy vendiendo y me da impotencia porque la compré con mis ahorros.