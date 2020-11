La líder de ‘Alma Bella’, Yolanda Medina, reveló que extraños sujetos la están extorsionando y pidiendo una fuerte suma de dinero a cambio de entregarle su camioneta, la cual le robaron hace tres semanas.

“Me llamaron hace unos días a pedirme cinco mil soles a cambio de entregarme mi camioneta, pero me dijeron que el carro estaba sin motor y casi desmantelado. Ya no me sirve de nada tenerlo así. Informé a la Policía, pero me dijeron que iban a seguir con la investigación”, afirmó.

En pocas palabras, ya diste por perdida tu camioneta…

Lo único que agradezco es que sigo viva, porque quizá pudieron haberme robado el vehículo y hacerme daño. Me indigna y afecta lo que me pasó (robo), sobre todo porque compré el carro para movilizarme y repartir la mercadería de mi ropa que vendía.

Me comentaste que estabas pasando por un cuadro de depresión, ¿cómo lo estás sobrellevando?

Estoy más tranquila, estuve con psicólogo, lo único que me queda es ser fuerte y seguir con mi vida. Seguiré trabajando duro y nada me tumbará.

También tienes un albergue de perritos y estás pidiendo ayuda, ¿cierto?

Sí. Mi albergue se llama ‘Amigos animalistas Perú’, tengo 40 perritos y estoy preocupada porque tengo que solventar los gastos, pagar renta, alimentación, pero por la crisis es complicado para mí, así que me gustaría que alguna marca de alimentos para perritos nos pueda ayudar.