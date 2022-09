Yolanda Medina contó que limó asperezas con la bailarina Emily Vargas tras separarla de su orquesta ‘Alma Bella’. Según relató la cantante de cumbia, tuvo una conversación con su extrabajadora y, aunque no dio detalles, dijo que su amistad fue más fuerte que cualquier diferencias que tuvieron en el pasado y no descartó que en un futuro retorne a la agrupación femenina.

“Conversé con Emily, hablamos como siempre y, la verdad, vamos a dejar el tema ahí, pues antes de todo está la amistad de muchos años. La amistad es eterna cuando es de corazón ”, sostuvo la cantante.

¿Más adelante las veremos compartiendo en alguna reunión o canal?

Claro que sí.

¿Descartas que regrese a ‘Alma Bella’?

No descarto, todo puede suceder.

¿POR QUÉ SE DISTANCIARON?

Recordemos que hace una semana Emily Vargas contó que estaba apenada porque Yolanda Medina anunció su retiro de la orquesta ‘Alma Bella’ sin avisarle previamente, después de más de diez años de haber trabajado con la cantante de cumbia y acompañarla en los momentos ‘buenos y malos’ de la agrupación. Además, revela no obtuvo ningún beneficio social y su exjefa la ha bloqueado de su celular.

“Trabajé en ‘Alma Bella’ más de diez años, desde que se abrió ella sola, se luchó bastante, estuve en los buenos y malos momentos, me quedo tranquila, pero no esperé ese trato, me enteré (de su salida) por la prensa. Como lo dije en mi comunicado, no he tenido ningún beneficio social, ya que se me hicieron los pagos por recibos de honorarios en algunos eventos. Me alegro que ella esté bien, pero esperé un mejor trato por los años (de trabajo) y la lealtad”, dijo la bailarina a Trome.

Luego, apareció la cantante Shirley Mendoza afirmando que se sorprendió al enterarse por las redes sociales que también fue separada del grupo ‘Alma Bella’ que lidera Yolanda Medina junto a Emily Vargas, y que le parece una actitud desleal porque trabajó doce años en dicha agrupación femenina de cumbia y la apoya en las buenas y en las malas.

“No entiendo lo que ha pasado... lo último que sucedió es que tuvimos una gira en Arequipa y terminé mal de las amígdalas, regresé a Lima, fui al médico y tenía una fuerte infección en la garganta y casi no podía hablar. Luego, debíamos ir a Abancay y llamé a Yolanda (Medina) para decirle que buscaría un reemplazo, pero me cortó la llamada. Después de eso no supe más y me enteré por redes sociales que estaba fuera de la agrupación junto a Emily Vargas , no nos informó nada”, contó Mendoza.

YOLANDA SE DEFIENDE

Yolanda Medina al enterarse de las declaraciones de Emily Vargas y Shirley Mendoza se presentó en el set de ‘Dilo Fuerte’ para responder las acusaciones de sus extrabajadoras, quienes aseguraron que fueron despedidas sin pagarle sus beneficios laborales. La líder de Alma Bella terminó confesando los problemas que se vivieron en su último show y lo que terminó enfureciéndola.

“Me quedé sorprendida ante este anuncio… Como persona, me siento decepcionada, no solo ellas han sido mis trabajadoras, han sido mis amigas… Todas las agrupaciones de cumbia trabajan cinco horas, ‘Jamás, chicas, desde que están conmigo, han hecho más de cinco horas trabajando ’. ¡Ellas jamás han sido explotadas por mi parte!”, dijo.

En otro momento, Yolanda reveló que el despido de Emily se debió a que, después de darle permiso para que no asistiera a un evento, ella compartiera esta información con sus compañeras de la agrupación, provocando que se rebelaran y tampoco quieran ir a dicho evento.

“Solo viajé con tres integrantes a ese show, producto de eso, casi fui agredida por cinco hombres en ese concierto… Yo no puedo decir no voy porque el trabajo ahora se busca, el trabajo así sea en la punta del cerro, se cumple, ¡me dejaron plantada con un contrato y luego entre todas ellas se echan la culpa!… Regresé de ese viaje muy nerviosa y dije, ‘estoy cansada, yo no soy juguete de nadie, y decidí retirar a dos integrantes, a Emily, y a Shirley, por indisponer a todo el grupo’”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR