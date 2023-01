Yolanda Medina afirmó que Shakira trapeó el piso con Piqué y Clara Chía en su canción ‘Music Canción 53′ y que ella está enseñando como facturar con el dolor porque ahora los ‘cachos te suman’.

“En realidad Shakira destruyó a Piqué en su primera canción (monotonía), ahora le ha dado una trapeadita para seguir brillando. Esto ya es para facturar”, señaló.

Es una buena manera de monetizar el dolor.

Sí, ya a mi marido le he dicho: “Engáñame” ja, ja, ja. Ahora los cachos te suman, no te restan.

En este caso Shakira le está dando vuelta a la traición y le saca la mugre en la canción.

De Shakira estamos aprendiendo a facturar con el dolor, como convertir la traición en plata, esa es la enseñanza de santa Shakira.

También le cayó con todo a Clara Chía...

La Chía, ahora chilla como la Chilindrina.

Hasta a la suegra le mandó su chiquita...

Ja, ja, ja... son las alcahuetas eternas, son mamás y siempre van a salir a favor de los hijos.

Shakira es la maestra.

No solo la maestra, es la escuela entera.

Con esto Shakira enterró a Pique y a toda su familia.

Claro, a parte el hombre no ha tenido ni siquiera delicadeza. Al menos por respeto debió llevar un luto de familia. Él llevó a la otra por acá, por allá, se lució públicamente con ella, le valió la madre de sus hijos y el sufrimiento de una mujer engañada, es terrible.

Le ves futuro al romance de Piqué y Clara Chía.

Le doy menos de un año a esa relación, quien se mete en un hogar siempre pierde.

Yolanda Medina respalda a Giuliana Rengifo: “Arantxa Mori habló para hacerse conocida, quería fama”

La cantante Yolanda Medina respaldó a Giuliana Rengifo tras enterarse que Arantxa Mori la acusó de meterse en su relación de seis años con Eduardo Rimachi, de quien tiene entendido ‘que no es la primera vez que saca los pies del plato’.

“Para mi Giuliana tiene la razón. Creo que la chica (Arantxa) sale a hablar (a la prensa) para hacerse conocida. Si quería fama ahí está, un sol de fama para su hora loca”, dijo la líder de ‘Alma Bella’.

¿Conoces a Arantza?

No la conozco, sé quien es de vista, pero lo que sé del chico (Eduardo) es que no es la primera vez que sacó los pies del plato y ella nunca salió a quejarse. Solo diré que no vale la pena pelearse por alguien o por un hombre.

