La líder de Alma Bella, Yolanda Medina, afirmó que le encantó ver a Melissa Paredes en la pista de ‘El gran show’, ya que todos merecen una segunda oportunidad y ‘ella no ha matado a nadie’.

“Me encantó ver a Melissa en la pista de baile. Es una mujer valiente y joven”, señaló.

Ella dijo que es como volver a empezar y todos merecen una segunda oportunidad...

Así es, totalmente. Ella no mató a nadie, solo es un ser humano que se equivocó, pero estamos en un mundo machista.

Por lo que dijo todo esto ha sido un proceso muy difícil para ella...

Y no lo dudo. Las redes sociales pueden ser muy crueles, te agreden, insultan, te bajan la autoestima. Se creen dueños de la verdad.

¿Qué piensas del ampay al ‘Gato’ Cuba?

Siempre lo dije, ese hombre es un disfraz. Una mujer no sabe lo que le pasa a otra.

Mucha gente dice que se le cayó el ‘Gato’ porque se pintó como la ‘víctima’.

Así es, porque una mujer no cambia por las puras.

¿Qué piensas de todos aquellos que dicen que Gisela llevó a los infieles y a lo peor de la Chollywood a su programa?

Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de ellos han sido ampayados o agarrados en alguna situación escandalosa, pero bueno era lo que tocaba porque cuando Gisela presentó caras nuevas (En la gran estrella) en su programa, nadie los apoyó. La gente quiere escándalos, quiere esto, entonces se les da lo que les gusta.

Bueno, la televisión es un negocio y el escándalo vende.

Mira, cuando pidieron ‘televisión blanca’ se les dio, pero decían ‘hay desconocidos y no vemos’, ahora tienen mucho para ver. No hay que ser hipócritas a la gente no le gusta la ‘televisión blanca’.

Hablando de otro tema, me imagino que Leysi Suárez es tu favorita para ganar ‘El gran show’.

Por supuesto, es la mejor.

Yolanda Medina se amista con Emily Vargas y dice: “La amistad es eterna cuando es de corazón”

Yolanda Medina contó que limó asperezas con la bailarina Emily Vargas tras separarla de su orquesta ‘Alma Bella’. Según relató la cantante de cumbia, tuvo una conversación con su extrabajadora y, aunque no dio detalles, dijo que su amistad fue más fuerte que cualquier diferencias que tuvieron en el pasado y no descartó que en un futuro retorne a la agrupación femenina.

“Conversé con Emily, hablamos como siempre y, la verdad, vamos a dejar el tema ahí, pues antes de todo está la amistad de muchos años. La amistad es eterna cuando es de corazón”, sostuvo la cantante.

¿Más adelante las veremos compartiendo en alguna reunión o canal?

Claro que sí.

¿Descartas que regrese a ‘Alma Bella’?

No descarto, todo puede suceder.