QUÉ FUERTE. Yolanda Medina estuvo como invitada especial en el programa ‘América Hoy’, junto a su compañera Giuliana Rengifo, sin embargo, lanzó una fuerte acusación EN VIVO contra el exitoso Grupo 5. La cantante señaló que tiempo atrás la ‘chotearon’ y le prohibieron subir al escenario.

La conversación con las cumbiamberas inició cuando cuestionaban el ocaso de algunos rostros de la música local como la de John Kelvin, quien se encuentra en un penal por agredir a su pareja. Fue entonces que Yolanda aprovechó en contar una anécdota durante un evento.

“Estuve en Estados Unidos con Grupo 5 y no me dejaron subir al escenario porque ellos creían que yo me iba a colgar de su fama, entonces uno de sus integrantes, bueno fue un morenito... Me dijo así, literal, “tú quieres subir con Grupo 5 porque te quieres colgar de nuestra fama”, lo botaron al tiempo”, dijo encendiendo la polémica en el set de televisión.

Ethel Pozo y Brunella Horna le insistieron a Medina a revelar el nombre del cantante, sin embargo, prefirió dar solamente pistas.

“Una vez me lo encontré en un canal con un CD y le dije “hola, cómo estás, compañero, qué haces aquí” y me dijo “me vengo a promocionar de solista” y le dije “qué pena que ahora no me pueda colgar de tu fama porque no la tienes”... Fue un chico que cantaba la Culebrítica ”, aremetió.

Al respecto, Christian Domínguez se quedó sorprendido y aseguró que quien cantaba esa canción en aquel entonces era Toño Sosaya, pero Yolanda no confirmó el nombre.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ DA CONSEJO A MÚSICOS

Luego que Bryan Arámbulo fuera escoltado por varios miembros de seguridad, pese a que ningún seguidor se le acercaba, esto ocasionó que Christian Domínguez les brinde un consejo.

“El ser artista no solamente es cantar bonito o actuar, lo que pasa aquí es que hay que tener formación. Debes tener sacrificios, tener siempre tolerar, no importa que estés de mal humor, nos debemos a público”, dijo.