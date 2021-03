Yolanda Medina contó que fue con ‘Alma Bella’ a trabajar a Oruro (Bolivia) porque la plata no le cae del cielo.

“La presentación fue en un estadio, en el cierre de campaña de un candidato. El distanciamiento del público al escenario era de cuatro metros y todas las personas que estaban en el escenario, haciendo coordinaciones, tenían mascarillas”, dijo.

¿No hay restricciones en Bolivia?

Sí, y cuando llegamos solo bajamos del bus al momento de nuestra presentación.

Ahora harán su cuarentena...

Me voy a sacar mi prueba. Yo no voy a Dubái, Panamá o México y traigo plata del cielo, voy a trabajar y de lo único que puedo vivir es de la música.

‘Peluchín’ y Gigi las llamaron ‘conchudas’ por su presentación...

Si Gigi y ‘Peluchín’ me van a traer arroz, azúcar y pagan mi casa, bacán, pero mientras nadie me dé un sol seré la ‘conchuda del año’. Yo sé que me van a criticar, pero tengo la correa ancha.