Yordy Reyna: Enamorado de Valeria Roggero dice que futbolista lo pateó y mentó la madre [VIDEO y FOTOS]

El futbolista Yordy Reyna (24) fue acusado por el joven deportista Aarón Carnero (18) de agredirlo física y psicológicamente en la discoteca ‘Resident’, en Punta Negra, a la que asistió en compañía de Valeria Roggero, la ahijada de Jefferson Farfán, el último fin de semana.



Según la denuncia policial, Reyna habría agredido más de una vez a Aarón, dentro de la discoteca cuando esperaba que Valeria saliera del baño de damas.



En las declaraciones de Aarón, refiere que Reyna le tira un ‘lapo’ en la nuca y esto hizo que él y Valeria se retiren del local para evitar más contratiempos.



Sin embargo, Reyna al parecer descontrolado por los celos, continuó con su actitud agrediendo al jovencito con patadas, puñetes y mentándole la madre, asegurando que nadie lo iba a salvar. En esta gresca, el futbolista de la selección estuvo acompañado por cuatro personas más.



En tanto, el exfutbolista Diego Chávarri espera que el escándalo que protagonizó Yordy Reyna se esclarezca cuanto antes, por el bien de su carrera.



“Sinceramente espero, porque es un tema delicado, que se aclaren las cosas. A él no le conviene, no le favorece que se le mencione en este tipo de escándalos. No creo que le pase factura. Esas cosas han pasado en sus vacaciones. Él sabe lo que está bien y mal, no lo conozco, lo único que puedo decirle es que todo se solucione”, dijo el ‘Diablito’. (J.V./B.P.)



Yordy Reyna y sus escándalos