El reguetonero, Kevin Roldan , se encuentra en el ojo de la tormenta por la filtración de un video íntimo, en el que se le ve teniendo relaciones sexuales con una mujer desconocida. En redes sociales circula un video donde, supuestamente, el reguetonero colombiano aparece teniendo relaciones sexuales.

Aunque el video no es explícito, en las imágenes se puede ver la cara de un hombre y de una mujer, que dice: “Kevin, ¿pero por qué? ¡Ay! Demasiado horrible. Yo no quiero así”, petición a la que el hombre no cede y termina riéndose.



Hasta el momento, Kevin Roldan no se ha pronunciado al respecto, pero diversos usuarios aseguran que se trata del famoso cantante debido a que la persona que aparece en el video tiene los mismos tatuajes que él.



Tras la noticia, un diario aseguró que se comunicó con el equipo de prensa de Kevin Roldan, los cuales han desmentido la veracidad del clip, afirmando que es un montaje y que los tatuajes fueron realizados con algún programa de edición



Sin embargo, el parecido entre el hombre del video y Kevin Roldan es evidente. Por esa razón, sus seguidores han dado por sentado que se trata del cantante colombiano. Muchos han utilizado las redes para criticar a Roldan.

¿Por qué? La razón de la críticas se debe a que, en el video, se puede observar que la mujer no se encuentra cómoda con la manera en la que el hombre la está tratando y le pide que se detenga.

"No sabes cantar ni complacer una mujer", "Ni para eso sirves" y "Respeta a las mujeres", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral y la cuenta de Twitter de Kevin Roldan.

