Susy Díaz es uno de los personajes más queridos de la TV peruana y las redes sociales. Aunque no es una youtuber, la exvedette se ha ganado el corazón de los millennials con sus ocurrencias y sus famosas dietas. Sin embargo el canal de YouTube 'Mujer peruana que se respeta' presentó el abecedario al estilo de la excongresista y exvedette.



Este video de Susy Díaz en YouTube fue hecho por un usuario, que reunió sus mejores frases por orden alfabético. El resultado: un divertido abecedario que ha sacado más de una carcajada a quien lo ha visto. Las imágenes ya bordean más de mil reproducciones y estamos seguros que pronto se viralizará en todas las redes sociales.

De la A hasta la Z, ni una letra se salvó de Susy Díaz. Sus frases y más divertidas situaciones a lo largo de toda su carrera televisiva están presentes en este viral que ha cautivado a cientos de sus seguidores.

Las letras de Susy Díaz en YouTube que más carcajadas han sacado son la M (Me ha rechazado mi corazón), la O (Oye, ¿quién me está punteando?), la U (Usa tu condón mañozón), la V (Vive la vida y no dejes que la vida te vida) y la Z (Zapatón).